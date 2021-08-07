Остров Хортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине

Украинцев с ограниченными возможностями ждет приятный сюрприз – на Хортице будут созданы все удобства для экскурсий и приятного времяпрепровождения

Хортица изменится до неузнаваемости. Коллаж "Сегодня"

Недавно Запорожье соединили с Хортицей мостом, а теперь этот остров в рамках государственно-частного партнерства станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине. Первая леди Елена Зеленская и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко посетили Хортицу.

Они вместе с представителями маломобильных групп населения – людьми с инвалидностью, людьми пожилого возраста, родителями с маленькими детьми – ознакомились с ходом преобразований на острове. Сейчас здесь продолжается обновление знаковых объектов: холма с флагштоком, Музея и общественного пространства "Казачий круг".

"Наша общая задача сделать этот легендарный остров символом современной безбарьерности в Украине. Все, что сейчас делается, все выполняется с учетом пожеланий и замечаний именно таких людей. Остров Хортица, где будет сохранена все историко-культурное наследие, становится современным и комфортным пространством для всех", – сказала Елена Зеленская.

Возрождение Хортицы – инициатива президента Украины Владимира Зеленского, которая реализуется под его личным контролем. Она находится в приоритетной зоне ответственности заместителя руководителя Офиса президента и координатора президентской программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

Первая леди на Хортице

Партнером национального проекта возрождения Хортицы выступает Группа Метинвест. Метинвест приобщился к проекту в самом начале и обеспечивает сопровождение инициатив от зарождения идеи до разработки концепции преобразований, согласно которой сейчас идет строительство.

Проект предусматривает воплощение ряда безбарьерных решений, которые уже являются мировыми стандартами. Например, для людей с нарушениями зрения будут установлены тактильные элементы, аудиогид. Планируется проводить экскурсии с сурдопереводом. Тропа на холм со смотровой площадкой уже построена под углом 5%, что соответствует нормам ДБН по доступности. Также в соответствии с нормами, на каждые 0,8 м высоты здесь обустроены зоны, где можно отдохнуть. То есть холм с флагштоком становится максимально безбарьерным и удобным для каждого посетителя.

Хортица будет главным туристическим магнитом

Чтобы все преобразования происходили качественно и правильно, Группа Метинвест выступила инициатором создания проектного офиса, который полностью управляет процессом обновления.

"На острове Хортица будут воплощены такие решения доступности, которых нет нигде в стране. Остров станет образцом для подражания, элементы безбарьерности будут собраны в одном месте. Это будет видимый и ощутимый эффект, который даст право позиционировать остров как "полностью безбарьерный". Прежде всего, это будут доступные маршруты, продуманные места отдыха, внимательный персонал. Безбарьерность будет везде: от стоянки до музея. Например, новый музей будет отвечать всем нормам физической доступности и учитывать потребности аудитории с ментальными нарушениями. А тропа Тараса будет иметь места для отдыха. Большой акцент делается на доступной активности детей и подростков. На первом этапе это касается ключевых знаковых объектов на Хортице. Впоследствии эти решения будут распространяться на другие локации острова. Мы хотим показать, что это возможно и это нужно", – заверила куратор культурных проектов Вероника Селега.

Группа Метинвест также стала инициатором создания бренда острова Хортица. Как уверяет директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко, современная айдентика является важным элементом доступности и безбарьерности. Остров Хортица готовится общаться с посетителями на понятном визуальной языке.

"Все, что происходит в 2021 году – это старт. Задача первого этапа преобразований – задать темп, создать символ трансформации, создать новый визуальный язык. Сделать остров Хортица актуальным, модным, интересным. Сделать это место живыми, наполнить его жизнью. Потенциал огромный, не только региональный, всеукраинский, но и международный. Все это – разработка концепции развития острова Хортица, создание нового брендинга – для Группы Метинвест является важным элементом социальной ответственности в государственно-частном партнерстве возрождения Хортицы", – заверила Наталья Емченко.

Зеленская лично посмотрела, как будет меняться остров

Первая леди Елена Зеленская выразила уверенность, что обустройство элементов доступности на острове сделает его первым безбарьерным туристическим объектом Украины. Главное – быть в постоянном диалоге с людьми и привлекать к процессу надежных партнеров.

"Безбарьерность острова Хортица – это большой комплекс мероприятий, где все должно работать. От айдентики до обычных указателей. Все должно быть понятным и комфортным. И именно по этому пути идут преобразования на острове Хортица – мы все в этом сегодня убедились. Где, как не на Хортице, создавать безбарьерное удобное пространство для всех и каждого? Люди хотят сюда попасть, людей сюда притягивает. Ведь остров Хортица – это действительно город украинской силы. На самом деле величественным он сможет стать только тогда, когда эта большая сила и неистощимая энергия будут доступны для всех без исключения. Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы делиться своей силой со всеми – всегда легко, везде", – уверена супруга президента.

Как сообщали новости "Сегодня", остров Хортица превратят в главный туристический магнит Запорожья. На реконструкцию выделили почти 100 млн гривен, разработку концепции профинансировал Метинвест.

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