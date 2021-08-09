От взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали трое полицейских. Момент трагедии попал на видео

Изначально полицейские уговорили мужчину отдать гранату, однако он достал еще одну и подорвал

Медики на месте оказали помощь пострадавшим полицейским. Коллаж "Сегодня"

В результате взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали ветеран АТО и трое патрульных роты ТОР. Подрывник сейчас в больнице, а полицейским уже оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

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Отмечается, что мужчина с боеприпасами сидел на скамейке во дворе жилого дома. Полицейским удалось уговорить его отдать одну гранату, однако он внезапно достал вторую, выдернул чеку и держал в руках 20 минут. После этого бросил гранату на землю и та взорвалась.

Бронежилет спас правоохранителей от тяжелых травм. Фото: Патрульная полиция

В доме фигуранта провели обыски и нашли еще две гранаты, их передали на экспертизу.

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Граната, которую изъяли у подозреваемого. Фото: Патрульная полиция

Также в Сети появилось видео момента взрыва. На записи видно, как полицейские разбегаются от скамейки, где сидел мужчина, после чего граната взорвалась.

Почему мужчина решил подорвать себя?

61-летний ветеран АТО, который подорвал себя гранатой, давно жаловался, что его все "достало", при этом соседи говорят, что он был совершенно адекватным и неконфликтным человеком.

Соседи и знакомые мужчины говорят, что у него были проблемы:

в последнее время он не мог найти работу, а также тяжело переносил расставание с женой;

а также пытался вернуться на передовую, но по состоянию здоровья его уже не брали.

Отметим, подобные случаи не редкость в Украине:

В Харькове мужчина угрожал взорвать жилой многоэтажный дом , из-за чего полиции пришлось эвакуировать жителей квартир одного из подъездов.

, из-за чего полиции пришлось эвакуировать жителей квартир одного из подъездов. В Киеве ветеран АТО Владимир Прохнич пришел в Кабинет министров с гранатой. Он угрожал ее взорвать, но в итоге сдался.