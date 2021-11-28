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Отбросило на несколько метров. В Полтаве автомобиль на скорости сбил ребенка

Юлия Гаврилюк
28 ноября, 11:32
О состоянии ребенка пока неизвестно, но его забрала скорая

Внедорожник сбил ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтаве 28 ноября на ул. Европейской внедорожник сбил ребенка.

Об этом сообщает Кременчуцкий ТелеграфЪ.

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Около 10:30 в Полтаве на ул. Европейской внедорожник сбил ребенка. Как сообщают очевидцы, автомобиль двигался с большой скоростью, а ребенка от удара отбросило на несколько метров.

Ребенка забрала скорая.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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