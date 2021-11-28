Отбросило на несколько метров. В Полтаве автомобиль на скорости сбил ребенка

Внедорожник сбил ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня
В Полтаве 28 ноября на ул. Европейской внедорожник сбил ребенка.
Об этом сообщает Кременчуцкий ТелеграфЪ.
Около 10:30 в Полтаве на ул. Европейской внедорожник сбил ребенка. Как сообщают очевидцы, автомобиль двигался с большой скоростью, а ребенка от удара отбросило на несколько метров.
Ребенка забрала скорая.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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