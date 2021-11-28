Отбросило на несколько метров. В Полтаве автомобиль на скорости сбил ребенка

Внедорожник сбил ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтаве 28 ноября на ул. Европейской внедорожник сбил ребенка.

Об этом сообщает Кременчуцкий ТелеграфЪ.

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Около 10:30 в Полтаве на ул. Европейской внедорожник сбил ребенка. Как сообщают очевидцы, автомобиль двигался с большой скоростью, а ребенка от удара отбросило на несколько метров.

Ребенка забрала скорая.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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