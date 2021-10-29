В Одессе для школьников продлили каникулы – причина

В Украине продолжаются каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"

В школах Одессы продлевают осенние каникулы до 7 ноября. Это связано со стремительным ростом заболеваний COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Одессы.

Реклама

Отдых продолжается

Как стало известно, в связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября.

В Украине школьники идут на каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Одессе

За последние сутки в Одессе выявили 1085 новых случаев COVID-19, в том числе 40 новых случаев COVID-19 у детей (25 девочек и 15 мальчиков).

Реклама

Где еще продлили каникулы?

Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости на COVID-19 среди детей, житомирским школьникам продлили каникулы до 7 ноября.

В Киеве могут продлить школьные каникулы на две недели. Но также власти рассматривают введение дистанционного обучения.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

Ранее мы писали: