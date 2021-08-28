Отдых с психологической помощью: как в Святогорске прошли каникулы детей из Донбасса

В Святогорске закрыли сезон "Мирного лета 2021". Коллаж "Сегодня"

За две недели в оздоровительном центре "Святогорье" ребята-переселенцы, жители прифронтовой зоны и неподконтрольной территории крепко сдружились и неохотно разъезжаются по домам. Как закрывали сезон "Мирного лета 2021" – в сюжете новостей "Сегодня".

Положительные эмоции – вместо страхов. Откровенные разговоры – вместо замалчивания. В конце смены в летнем лагере детей не узнать.

"Меня поразило здесь больше всего то, что здесь есть футбольное поле большое, озеро, вожатые хорошие, соляная комната и психологи", – делится переселенец из Донецка Михаил.

С психологами работали интенсивно, поскольку каждый из ребят имеет непростую судьбу. Они столкнулись с войной в Донбассе и нуждаются в особом внимании взрослых. Чтобы избежать разрушительных последствий пережитой травмы, для этих детей устраивают отдых в лучших оздоровительных центрах страны. Этим летом – в Святогорье. В память об этом – высадили целую аллею роз. Каждая роза – это символ одной истории жителя Донбасса, судьбу которого коренным образом изменил вооруженный конфликт.

"Я помню в Донецке росло много роз и это символ Донецка", – вспоминает мальчик.

Во время закрытия смены-2021 все ребята получили сертификаты об обучении, которое прошли во время отдыха и пересмотрели образовательный сериал.

"Мне очень понравился этот лагерь, мне нравятся ребята, которые в моем отряде, вся эта атмосфера, природа. Спасибо "Фонду Рината Ахметова", – благодарит переселенка из Марьинки Анна.

"Фонд Рината Ахметова" – единственный в Украине системно и масштабно помогает детям Донбасса, которые получили ранения или психологические травмы.

"Более 4500 мальчишек и девчонок смогли отдохнуть и психологически восстановиться благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето", – отмечает директор проектов и программ "Фонда Рината Ахметова" Ирина Блажан.

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