Отказалась делать аборт: под Днепром мать 4 детей жестоко избила гинеколога

Женщина напала на гинеколога. Фото: коллаж "Сегодня"
В Никополе Днепропетровской области мать четверых детей избила гинеколога за то, что она отказалась делать аборт ее подруге.
Об этом сообщает "ТСН".
Подробности скандала
Как стало известно, женщина, у которой четверо детей, пришла на прием в гинекологическое отделение Никопольской городской больницы №4 вместе со своей подругой.
Врач-гинеколог из-за медицинских противопоказаний отказалась делать аборт подруге нападающей.
Это разозлило женщину, и она напала на медика. В результате подозреваемая несколько раз ударила гинеколога в лицо.
У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения – ушиб мягких тканей затылочной области.
Приговор суда
Дело суд рассматривал без подозреваемой и потерпевшей. При этом нападавшая свою вину признала и раскаялась.
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Ее оштрафовали на 850 гривен.