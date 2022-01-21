Отказалась от COVID-прививки. Одесский суд вернул работу отстраненной сотруднице вуза

Суд признал незаконным отстранение от работы не привитого от COVID-19 сотрудника / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе суд восстановил на работе сотрудницу Национального университета "Одесская политехника", которую отстранили из-за отказа от прививки против коронавируса.
Решение опубликовали в судебном реестре.
В суд обратилась Мария Т., специалист отдела маркетинга и инновационной политики в университете. В ноябре от женщины потребовали справку о вакцинации от COVID-19, но она не предоставила документ. Вскоре руководители подписали приказ об ее отстранении.
Женщина считает указ незаконным и обратилась в суд с просьбой отменить его и восстановить ее на работе. Судья изучил материалы дела и поддержал истца.
13 января сотрудницу университета восстановили на работе, а приказ о ее увольнении сочли незаконным. У вуза было пять дней на апелляцию данного решения.
Почему отстранение признали незаконным?
В суде объяснили, что согласно закону, к обязательным прививкам относятся прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза.
Вакцинация от коронавируса в этот список не входит, соответственно отказ от COVID-прививки не может быть поводом для отстранения.
Для кого обязательна прививка?
9 декабря Минздрав расширил список профессий, для которых обязательна прививка от коронавируса. Невакцинированных работников будут отстранять от выполнения обязанностей.
Кому нужна вакцинация:
- соцработники,
- сотрудники государственных предприятий, учреждений и организаций,
- сотрудники стратегически важных предприятий;
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
- сотрудники вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.