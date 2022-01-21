Отказалась от COVID-прививки. Одесский суд вернул работу отстраненной сотруднице вуза

Суд признал незаконным отстранение от работы не привитого от COVID-19 сотрудника / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе суд восстановил на работе сотрудницу Национального университета "Одесская политехника", которую отстранили из-за отказа от прививки против коронавируса.

Решение опубликовали в судебном реестре.

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В суд обратилась Мария Т., специалист отдела маркетинга и инновационной политики в университете. В ноябре от женщины потребовали справку о вакцинации от COVID-19, но она не предоставила документ. Вскоре руководители подписали приказ об ее отстранении.

Женщина считает указ незаконным и обратилась в суд с просьбой отменить его и восстановить ее на работе. Судья изучил материалы дела и поддержал истца.

13 января сотрудницу университета восстановили на работе, а приказ о ее увольнении сочли незаконным. У вуза было пять дней на апелляцию данного решения.

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Почему отстранение признали незаконным?

В суде объяснили, что согласно закону, к обязательным прививкам относятся прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза.

Вакцинация от коронавируса в этот список не входит, соответственно отказ от COVID-прививки не может быть поводом для отстранения.

Для кого обязательна прививка?

9 декабря Минздрав расширил список профессий, для которых обязательна прививка от коронавируса. Невакцинированных работников будут отстранять от выполнения обязанностей.

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Кому нужна вакцинация: