Отмирает мозг. Двухлетний мальчик, которого изрезал отчим, в критическом состоянии

Мать детей слышала, как ее бывший муж издевается над детьми – он специально ей позвонил

Бывшему отчиму грозит пожизненное. Коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области состояние двухлетнего Миши, которого порезал бывший отчим, ухудшилось. У ребенка отмирает мозг. 9 июля суд отправил мужчину под стражу на два месяца без права залога.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

На диване подозреваемый Сергей и издевался над маленьким Мишей. Ножом бил в шею и спину. Перед этим малыша и его старшую сестру связал скотчем. Все это время с мамой детей – Мариной – он говорил по телефону. У бывшей возлюбленной сначала требовал деньги, потом – чтобы вернулась к нему.

Вместе они были полтора года. Сергей хорошо относился к детям и ухаживал за малышами. Старшая дочь и убедила маму дать отчиму "второй шанс", когда они рассорились из-за денег.

"Не хотел работать. То, что я на детей получала – он распоряжался как общими", – сказала мать.

Когда мужчина не исправился, они расстались окончательно. Марина поехала работать в город, а Сергей исчез из села. Вернулся несколько дней назад и захотел навестить малышей, которые гостили в бабушки и дедушки. Дома тогда не было взрослых и мужчина взял детей в заложники, после чего порезал.

Подозреваемый начал сотрудничать с полицией, дает показания и признает вину. Суд отправил его в СИЗО, теперь Сергею грозит пожизненное заключение.

Однако Марина в суд так и не пришла – поехала в Днепр. Там за жизнь ее сына Миши борются врачи. Состояние – критическое, мозг мальчика отмирает.

"Хочу, чтоб он вернулся ко мне. Чтоб его можно было обнять", – добавила Марина, показывая фото ребенка.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области шестилетнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением.

Также напомним, ребенка ранили из автомата возле полигона в Днепропетровской области.