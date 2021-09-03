Оторвало ногу: в смертельном ДТП во Львовской области пострадала девушка

В селе Рудки сегодня произошла трагедия. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 3 сентября, во Львовской областипроизошло жуткое ДТП. Тягач "Рено" не справился с управлением, в результате чего погибли четыре человека. Как рассказала сайту "Сегодня" секретарь мэрии города Рудки Светлана Винницкая, есть еще один пострадавший.

Как оказалось, в аварии пострадала еще одна молодая девушка.

"Мне стало известно, что кроме погибших людей есть и одна травмированная девушка, студентка колледжа. Насколько известно, ей оторвало ногу. Девочке, которая умерла в больнице, было около 10-11 лет. Во время аварии кабину машины отбросило метров на 10, такой силы был удар. Сейчас выясняется, не пострадал ли кто-нибудь еще. Не исключено, что под обломками могут быть еще люди", – сказала нам Светлана Винницкая.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.