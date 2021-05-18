Отправился на службу и исчез: в Днепре шестой день ищут 21-летнего парня (фото)

В Днепре парень уехал на службу в Гвардейское еще 13 мая, но в воинскую часть так и не доехал

Пропавший Владислав Ковтонюк

В Днепре пропал 21-летний Владислав Ковтонюк, парень не выходит на связь еще с 13 мая.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что примерно в 5:30 13 мая он вышел из дома на улице Калиновой и направился в воинскую часть в Гвардейское, но туда так и не доехал. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

При этом есть неподтвержденная информация, что 17 мая пропавшего видели в Днепре на проспекте Петра Калнышевского.

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Приметы: рост 185 сантиметров, плотное телосложение, темные и короткие волосы.

В чем был одет: черные спортивные штаны, черная футболка, серая кофта с капюшоном и черные кроссовки с белой подошвой.

Напомним, в Турции ищут туристку из Украины Яну Кривошею. Альпинистка ушла в горы и перестала выходить на связь еще 2 мая.

Кроме того, в Ровенской области продолжаются поиски пенсионерки Анны Васейко. Последний раз ее видели на Пасху, когда та возвращалась домой из церкви.