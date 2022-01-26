Из Харьковской области отправляли оружие в Россию – что за схема

СБУ изъяла ударно-спусковые механизмы к винтовкам и карабинам / Фото: Коллаж: Сегодня
СБУ предотвратила нелегальную переправку в РФ комплектующих к стрелковому оружию. Жительница Харьковской области пыталась переслать их по почте.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Что произошло?
В организации незаконной деятельности подозревают харьковчанку.
"Она пыталась переправить своим сообщникам в РФ запчасти к стрелковому вооружению. Отправку продукции за границу производила через международные сервисы одного из почтовых операторов. Для сокрытия незаконных действий она использовала недостоверные данные при оформлении товарно-сопроводительной документации", – сообщает пресс-служба СБУ.
По данным Офиса генерального прокурора, злоумышленница также указывала в данных отправителя информацию о стороннем лице.
Что изъяли?
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу. Она хотела отправить запчасти почтой. Во время осмотра "посылки" правоохранители обнаружили 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому оружию и комплектующие к другим видам оружия.
Что грозит женщине?
Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
Расследование продолжается.
СБУ арестовала 13 российских самолетов
Самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированный полуостров Крым. Так они действовали несмотря на правила заграничных перелетов – авиаперевозчик незаконно перевозил людей через государственную границу Украины.
В результате СБУ наложила арест из-за уголовного производства по статьям Уголовного кодекса Украины:
- Государственная измена;
- Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;
- Момент приобретения права собственности по договору.