"Отпраздновали" последний звонок. В Запорожье выпускники подрались с мужчиной в фонтане (видео)

В Запорожье празднование последнего звонка закончилось дракой выпускников с мужчиной – на месте работала полиция

Коллаж "Сегодня"

В Запорожье после последнего звонка выпускники школы подрались с мужчиной.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "РіднеЗП".

Как объяснили в соцсети, после празднования школьники решили искупаться в фонтане. В это время к ним подошел мужчина и попросил закурить, а после начал брызгать в них водой из того же фонтана. После этого и началась драка.

"По итогу выпускник поехал на райотдел, а потерпевший на больничку", - написали в публикации.

Видео: Рідне ЗП

На видео видно, что они тащили друг друга в воду, бросали на асфальт. В то же время очевидцы просто наблюдали за происходящим.

Также в Сети написали, что в полиции области подтвердили информацию по поводу происшествия. На родителей двух юных нарушителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по уходу за детьми и распитие алкоголя в общественных местах.

Напомним, ранее в Одесской области школьник жестоко избил семиклассника.

Кроме того, в Запорожье две девочки-подростка подрались из-за парня.