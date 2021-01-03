Отравились угарным газом: под Харьковом три человека умерли возле телогрейки (фото)

В субботу, 2 января, в Харьковской области три человека погибли от отравления угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"В 15:22 в доме были обнаружены тела трех погибших человек: двух мужчин, 1969 и 1985 года рождения, и женщины, 1975 года рождения. В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было", – рассказали в пресс-центре.

/ Фото: ГСЧС

Предварительно известно, что погибшие в пгт Манченки отравились продуктами горения, а именно угарным газом, что и привело к их смерти.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

/ Фото: ГСЧС

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