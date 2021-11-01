"Отравление с симптомами пневмонии". Одесский депутат ошарашил фейком о COVID-19

Депутат распространял фейки о коронавирусе / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Одесского облсовета Трифон Антов заподозрил, якобы самолеты распыляют коронавирус. Чиновник даже призвал своих читателей фотографировать воздушные судна.

Свою конспирологическую версию депутат опубликовал в Facebook.

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Трифон заявил, что к нему обращаются обеспокоенные жители сел области, которые видели пролетавшие над их домами самолеты, распылявшие неизвестное вещество. После этого, якобы, в селах чувствовался запах химии.

Публикация чиновника в Сети. Скриншот

Как отреагировали в Сети

За 19 часов после публикации под записью набралось более чем 250 комментариев. Большинство из пользователей высмеяли чиновника, но были и те, кто поверил в этот фейк и даже показывал фото самолета.

"Как говорится, иногда лучше жевать, чем говорить", – написала Ольга Кобзарева.

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В комментариях многие отнеслись негативно к этой публикации. Скриншот

"Над Николаевом. 14 октября в 13 часов. Лично я снимала. И в другие дни есть подобное тоже. Три самолета чертили это", - отметила Наталья Каницкая.

Некоторые все же поверили в фейк. Скриншот

Откуда взялась "теория заговора" о вакцинации?

После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.

Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.

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Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.