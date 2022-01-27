"Ответственность не снимаю": командующий Нацгвардией о своей отставке из-за стрельбы в Днепре

Генерал-полковник Николай Балан считает правильным свое решение об отставке из-за расстрела в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военнослужащих в Днепре. С президентом Владимиром Зеленским эту тему Балан еще не обсуждал.

Об этом сказал генерал-полковник и командующий Нацгвардией Николай Балан, сообщает "Сегодня".

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Принял ли решение президент?

"У меня нет такой информации. Я с президентом на эту тему не общался. С министром я общался утром и доказал свое решение, что это будет морально правильно, учитывая эту трагедию, что не в боевых условиях, а при несении военной службы погибли 4 военнослужащих и еще 5 ранены. Ответственность не снимаю, поэтому было принято такое решение – обдуманное", – сказал Балан.

Он добавил, что это не означает, что он не будет защищать свое государство в будущем.

"Я остаюсь на службе в Украине, но не на военной", – добавил Балан.

Что с командиром и двумя заместителями?

Балан также устранил командование полка, в котором произошла трагедия, чтобы нацгвардейцы не могли влиять на расследование.

"Было принято мной решение на период расследования – отстранить от обязанностей командира и двух заместителей – первый заместитель начальник штаба, отвечающий за службу, а второй – заместитель командира полка по работе по личному составу, отвечающий за морально-психологическое состояние в данном полку", – сказал Балан.

В дальнейшем по ним будет приниматься решение уже после завершения расследования.

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Биография Балана

В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Дзержинского МВД СССР.

В 2003 году окончил Национальную академию пограничных войск Украины.

В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины с отличием.

Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

С 2010 года — начальник управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

18 апреля 2014 года Указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

С 6 февраля 2015 до 31 декабря 2015 года исполнял обязанности командующего Национальной гвардии Украины.

С 7 мая 2019 года вновь исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины. 14 июня назначен командующим Национальной гвардии Украины.

23 августа 2020 года присвоено воинское звание генерал-полковника.