Озеро с привидениями и тайное кладбище НКВД. Чем удивляет знаменитый Лесопарк в Харькове

Какие тайны скрывает лесопарк в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня
Лесопарк в Харькове местные жители часто называют "легкими" города. Это самый большой лесной массив среди аналогичных в Украине. Однако кроме живописной природы территория славится большой историей, в том числе и пугающими легендами.
"Сегодня" узнали, что известно о харьковском лесопарке.
История и растения парка
История Лесопарка начинается в 20-х годах прошлого века. Тогда территория леса составляла около 400 га. В 50-60-е годы харьковские студенты организовали массовую высадку деревьев и значительно увеличили территорию самого Лесопарка. Уже в 1987 году его площадь составляла 2385 га. Харьковский лесопарк стал крупнейшим не только в Украине, но и во всем СССР.
Сейчас же его площадь – около 1,9 тыс. га. К биологическому разнообразию Лесопарка относят более 40 животных и более 30 растений, занесенных в Красную книгу Украины и Красный список Харьковской области. Многим деревьям уже более 100 лет. Некоторые достигают почтенного возраста 200-400 лет. А вот среди животных можно встретить немало лисиц, белок, ежей, иногда даже кабанов.
Тайное кладбище НКВД
Как пишет "DepoХарьков", в истории Лесопарка есть и жуткие страницы. Во времена СССР НКВД организовало в лесопарке настоящую "харьковскую катынь". Туда свозили тела расстрелянных палачами НКВД людей. Трупы стали привозить в 1937 году – в разгар сталинских репрессий.
Среди жертв было много попавших в плен польских офицеров. Тогда военных отправили в спецлагерь НКВД в Старобельск, а на расстрел повезли в Харьков. Расстреливали по одному, в затылок.
О кладбище узнали в конце 1960-х годов – местные школьники нашли несколько черепов, организовали "охоту за сокровищами" и в итоге принесли около 20 человеческих черепов в школу. Спецслужбы изъяли у детей находки и "убедительно объяснили, что рассказывать об этом не стоит". А само кладбище приписали немцам.
Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс, на котором увековечили имя каждой жертвы тоталитаризма.
Мистическое озеро
На территории Лесопарка есть живописное озеро, которое появилось на месте слияния реки Саржинка с небольшим ручьем. Озеро долго было являлось излюбленным местом отдыха рыбаков. Сейчас эта местность частично заболочена.
Местные жители говорят, что здесь раньше находилось старинное кладбище. По легенде, на водоеме можно встретить призраков. Однако такими легендами озеро окутано из-за илистого дна и большого количества тростника.
Могила неизвестного летчика
Во время Второй мировой войны в Лесопарке проходили кровавые бои и действовали партизанские отряды. После августа 1943 года, когда освободили город, территория Лесопарка пронизана бывшими окопами и траншеями.
Кое-где можно встретить могилы неизвестных солдат. Среди них есть и могила неизвестного летчика, расположенная недалеко от детского лагеря "Лесная Сказка". На памятнике написано "Неизвестному летчику, который погиб в годы Великой Отечественной войны". Однако кто он, все еще неизвестно.
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