Пациенту может не хватить кислорода, даже если он есть в больнице: как решают проблему в Харькове

Магистрали не могут обеспечить все койки в больницах

В Украине к пациенту с коронавирусом может не дойти кислород, даже если он есть в больнице. Самая распространенная причина этого – нехватка давления в магистрали. В этом случае спасают концентраторы, однако такая медтехника до сих пор в дефиците.

Об этом сообщают журналисты "Сегодня".

Отмечается, что обычно в областной инфекционной больнице профессор Владимир Корсунов консультировал больных несколько раз в неделю. И уже полгода почти "живет" на работе, он занял должность заведующего отделением.

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По словам медика, здесь самая кислородная магистраль в стране, но даже ее мощности не хватит на всех больных. А это 300 коек.

"Эта емкость не выдержит, не обеспечит желаемого уровня давления в системе. Поэтому часть коек должна быть обустроена исключительно концентратором. То есть медтехникой, которая в прямом смысле превращает кислород на воздух", – говорят врачи.

В эту больницу новое оборудование доставили благодаря программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Только в декабре Фонд Рината Ахметова и банк ПУМБ передали в больницы 140 кислородных концентраторов.

"Когда Украина столкнулась с пандемией, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Он объединил усилия Благотворительного Фонда, Банка ПУМБ, SCM, ФК "Шахтер". Благодаря этому 300 млн гривен были перечислены на борьбу с коронавирусом", – заявил замглавы Регионального центра ПУМБ в Харькове Андрей Евсеев.

Сейчас областная инфекционная больница готовится к запуску еще одного реанимационного отделения. Ведь новая вспышка заболевания может произойти в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что программа Фонда Рината Ахметова спасает жизни в больницах Харьковской области.

Кроме того, детский дом семейного типа в Днепре получает помощь от Фонда Рината Ахметова.