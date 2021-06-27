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Кернесу исполнилось бы 62. Вспоминаем яркие цитаты мэра Харькова

27 июня, 09:58

Татьяна Очеретяная

Большинство крылатых фраз он сказал на сессиях горсовета

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня отпраздновал бы день рождения, ему бы исполнилось 62 года. Его знали как острого на язык человека. Украинцы часто используют его высказывания, иногда даже не зная, что автор – Кернес.

Сайт "Сегодня" собрал яркие цитаты.

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Из обращений к депутатам

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К общественности

Из видео с Добкиным

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что после смерти Геннадия Кернеса Харьков осиротел и теперь город сложно представить без своего многолетнего мэра.

Кроме того, сын Кернеса Родион Гайсинский заявил, что со смертью его отца уйдет целая эпоха и он был примером для подражания.

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