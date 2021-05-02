Паспортизация жителей ОРДЛО. Оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта

По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России

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В России заявили, что за последние два года более полмиллиона жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Что говорят в России?

"С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года... гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", – сказали ТАСС в пресс-центре.

Кроме того в российском ведомстве сообщили, что отказали в получении гражданства почти 2 тысячам жителей ОРДЛО. Причинами стали: ограничения на въезд в Россию, неснятая или непогашенная судимость. Примечательно, что четверти соискателей отказали из-за того, что они выступали за "насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности".

Но, Россия и дальше продолжает выдавать паспорта жителям ОРДЛО – цифры растут.

Как реагируют на паспортизацию украинские власти?

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, паспорта РФ получили более 400 тысяч человек на Донбассе.

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"Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем – другое. Но минимум 400 тысяч есть, это правда", – сказал он.

А уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова называет еще большие цифры. По ее словам, уже около 500 тысяч человек на оккупированных территориях получили российские паспорта. Их к этому призывают оккупационные власти.

"Акты гражданского состояния, оформленные на украинском языке, будут действовать только до 2023 года. И вот человек не может получить украинскую пенсию, а ему говорят: ты можешь получать пенсию у нас, но ты должен оформить российский паспорт", – сказала она.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Россией Крыму т.наз. "правоохранители" организовали преступную группу, которая оформляла на территории полуострова граждан иностранных государств.