Перекрикивал с громкоговорителем: под Харьковом депутат устроил шоу на сессии (видео)

Скриншот из видео
В городе Изюм Харьковской области местный депутат Денис Штейман устроил балаган на сессии горсовета. Чиновник не хотел ждать приглашения к микрофону и взял с собой громкоговоритель.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Харьков".
"Очередная попытка сорвать сессию провалилась – на этот раз полиция ожидала его выходок уже в зале", - написали под видео.
На записи видно, как во время обсуждения Штейман поднялся с места и подошел к президиуму. Там он включил громкоговоритель и пытался перекричать председателя и секретаря. Однако из-за сильного шума сложно разобрать, что именно говорил депутат.
Спустя несколько минут криков к чиновнику подошли полицейские и остановили его.
Напомним, ранее в Одессе депутат рассмешил чиновников во время сессии, спросив, откуда в городе будут взлетать ракеты.
Кроме того, в Киевской области коллега ударил в голову депутатку за съемку драки.
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