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На Донбассе боевики открыли огонь из гранатометов. Погиб наш солдат

Ирина Ковальчук
12 сентября, 18:40
12 сентября в течении дня боевики три раза открывали огонь по позициям украинских защитников

Ежедневно на Донбассе фиксируют "прилеты" со стороны ОРДЛО / Коллаж "Сегодня"

В течение суток, 12 сентября, российские наемники на Донбассе три раза нарушили условия режима прекращения огня, открывая по позициям украинской армии огонь из гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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Воскресные цели боевиков

  • Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
  • В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
  • В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

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Во всех случаях нарушения боевиками перемирия украинские военные вынуждены были открыть ответный огонь.

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Потери

В результате вражеского обстрела 12 сентября один военнослужащий ВСУ получил смертельные ранения.

Днем ранее, 11 сентября, враг совершил 10 обстрелов, в результате которых один наш боец погиб, восемь военных получили ранения и еще двое – боевые травмы.

9 сентября боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, были ранены двое украинских военных.

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