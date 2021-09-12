На Донбассе боевики открыли огонь из гранатометов. Погиб наш солдат

Ежедневно на Донбассе фиксируют "прилеты" со стороны ОРДЛО / Коллаж "Сегодня"

В течение суток, 12 сентября, российские наемники на Донбассе три раза нарушили условия режима прекращения огня, открывая по позициям украинской армии огонь из гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Воскресные цели боевиков

Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Во всех случаях нарушения боевиками перемирия украинские военные вынуждены были открыть ответный огонь.

Реклама

Потери

В результате вражеского обстрела 12 сентября один военнослужащий ВСУ получил смертельные ранения.

Днем ранее, 11 сентября, враг совершил 10 обстрелов, в результате которых один наш боец погиб, восемь военных получили ранения и еще двое – боевые травмы.

9 сентября боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, были ранены двое украинских военных.