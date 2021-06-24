"Перепутал" с сестрой: в Харькове мужчина пытался задушить 10-летнюю девочку

Во время общения с полицией харьковчанин вел себя неадекватно и заявил, что его жертва – сестра, он перепутал детей

Подозреваемый в нападении. Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове мужчина посреди улицы напал на 10-летнюю девочку, которая гуляла с подругами. Он подошел и начал душить ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Мать девочки рассказала, что 24 июня около 12:00 на улице Сергея Грицевца к ее дочери подошел незнакомый мужчина и начал душить. Девочке удалось вырваться от нападающего и убежать. У нее легкие телесные повреждения.

Подозреваемый в нападении. Фото: Типичное ХТЗ

Реклама

Правоохранители разыскали нападавшего. Им оказался 37-летний местный житель. После задержания он вел себя неадекватно и заявил, что перепутал ребенка со своей сестрой.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на парня из-за окрашенных белых волос и одежды розового цвета и жестоко избил.

Кроме того, в Слобожанском Днепропетровской области местный житель избил девятилетнего мальчика на детской площадке. Дело уже направили на рассмотрение в суд.