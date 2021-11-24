Перепутала страны? Блогерша из Харькова рекламирует "20 шагов развития России"

Блогерша из Харькова назвала Россию "нашим государством" / Фото: Коллаж: Сегодня

Инстаблогер из Харькова с миллионом подписчиков, которая недавно приняла участие в телешоу "Супермама", рекламирует проект российского бизнесмена "20 идей по развитию России".

Об этом пишет Telegram-канал "Харьков.Главное.Политика",

Реклама

Кроме этого, блогерша назвала Россию "нашим государством". Сейчас пост удален.

"20 идей развития России" – это проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова. На снимке блогерша держала рекламную продукцию проекта.

Реклама

Украинская блогерша прорекламировала российскую компанию

Украинская блогерша Сабина Мусина прорекламировала российскую интернет-компанию из сферы онлайн-образования.

"Ураааа! Образовательная платформа Skillbox уже в Украине. И я буду первой, кто поделился этой новостью. Кайф!" – написала Сабина Мусина.

Skillbox — российская интернет-компания из сферы онлайн-образования, основанная в 2016 году. Контрольный пакет ООО "Скилбокс" (70%) принадлежит Mail.ru.

Реклама

Мусина — соосновательница сети салонов красоты G.Bar, Instagram-блогер и мама YouTube блогера PupsiKira.

Читайте также: