Первая драка на довыборах. В Черкасской области случился конфликт между членами УИК и наблюдателем

На довыборах произошла драка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области на избирательном участке в селе Деньги Золотоношского района произошел конфликт между членами участковой комиссии и наблюдателем.

Об этом сообщил координатор ОПОРЫ Захар Колесниченко, пишет "Суспильне".

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По его словам, на избирательном участке №71089 наблюдатель пытался сорвать пломбу с урны для голосования на дому. Он объяснил, якобы хотел проверить целостность пломб.

"Когда члены УИК, которые организовывали голосование избирателей по месту нахождения, вернулись в помещение для голосования, наблюдатель от кандидата Дмитрия Кухарчука дернул пломбы на переносном ящике для голосования", – рассказал он.

Однако члены участковой комиссии расценили такие действия, как попытка повредить пломбы.

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Как произошла драка?

Водитель, возивший членов комиссии для голосования по месту нахождения, сделал замечание наблюдателю и схватил его за локоть. После этого наблюдатель ударил водителя в лицо. Водитель полицию не вызвал и покинул помещение для голосования.

Пока другие наблюдатели составляли акт о нарушении (намерении повредить пломбу), наблюдатель от кандидата тоже покинул избирательный участок.

Довыборы в Украине

ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию пяти человек.

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Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов: в ОИО №184 (Херсонская область) – 15, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.

Отметим, что 1 сентября в этих округах начался избирательный процесс. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.