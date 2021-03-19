Петлял по трассе и выезжал на встречку: в Сумах задержали нетрезвого водителя маршрутки

В Сумах водители автомобилей заметили на дороге микроавтобус, который петлял по трассе и выезжал на встречную полосу движения.

Как говорится в сюжете "Сегодня", очевидцы заподозрили, что водитель нетрезвый, поэтому проследили за ним до стоянки, заблокировали его машину и вызвали патрульных.

Видео: Сегодня

Пока те ехали на место, водитель выпил спиртного просто в салоне маршрутки. О том, что перед этим употреблял наркотики, признался сам. Теперь ему грозит штраф – 17 тысяч гривен.

К тому же, в течение года ему запрещено управлять любым транспортом.

"Руководитель маршрутного транспортного средства имел явные признаки алкогольного опьянения, координация его движений была нарушена, а поведение не соответствовало обстановке. Проходить освидетельствование на состояние опьянения как на месте, так и в медучреждении водитель отказался", – сказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Сумской области Екатерина Калиниченко.

Сейчас все материалы дела переданы в суд

Ранее мы сообщали, что в Киеве водителя автобуса задержали пьяным за рулем.

Также напомним, недавно в Украине повысили штрафы для водителей. Теперь, если пьяное вождение привело к травмам или летальному исходу, будут реальные сроки.