Пинцетом в шею. В Мариуполе на рынке убили мужчину

За содеянное подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы – правоохранители открыли уголовное производство – что известно

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

В Мариуполе на Центральном рынке во время ссоры между посетителями 53-летний мужчина ударил своего 36-летнего опонента пинцетом в шею. От полученной травмы пострадавший скончался на месте, а злоумышленник сбежал.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, благодаря свидетельствам очевидцев правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в течение двух часов. По месту его жительства также было обнаружено орудие преступления.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

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Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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