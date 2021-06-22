Плакала пока не услышали соседи. В Мариуполе горе-мать оставила на двое суток маленькую дочь

Малышка два дня была дома одна, соседи услышали плачь и забили тревогу, сейчас ребенок в безопасности

Девочка, которую на два дня без присмотра оставила мать. Фото: ГУНП

В Донецкой области в одном из поселков Кальмиусского района Мариуполя женщина на два дня оставила дома одну свою 4-летнюю дочь. Плач ребенка услышали соседи и вызвали полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского управления Нацполиции.

Правоохранители поместили ребенка в учреждение здравоохранения, где врачи проведут ее обследование и окажут медицинскую помощь.

Девочка, которую на два дня без присмотра оставила мать. Фото: ГУНП

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В отношении 26-летней матери полицейские составили административный материал по статье "невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" и направили его в суд.

Ранее мы сообщали, что на Волыни взрослые издевались над ребенком: отчим бил веткой, а мать хлестала крапивой.

Также напомним, на Прикарпатье мужчина жестоко избил 4-летнего ребенка.

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