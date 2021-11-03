Платил деньги за обнаженные фото: в Черкассах педофил развращал мальчика

В Черкассах мужчина развращал мальчика. Фото: коллаж "Сегодня"
В Черкассах перед судом предстанет 41-летний мужчина, который развращал мальчика из малообеспеченной семьи. Злоумышленник уговорил ребенка за деньги делать и отправлять ему порнографические фотографии.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Детали ЧП
Как стало известно, мужчина зарегистрировался в Telegram и с конца декабря 2020 года по апрель 2021 года с целью удовлетворения половой страсти переписывался с несовершеннолетним мальчиком.
Преступник узнал, что ребенок из малообеспеченной семьи, поэтому воспользовался этим. Он уговорил мальчика за деньги делать и отправлять ему порнографические фотографии.
Фотографии с детской порнографией злоумышленник хранил на собственном мобильном телефоне. Их нашли во время обысков и осмотра телефона.
Что грозит злоумышленнику?
Преступника обвиняют в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 156 УК Украины), умышленного получения доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, ее приобретения и хранения без цели сбыта ч. 1 ст.301-1 УК Украины).
Сексуальное насилие над детьми в Украине
В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.
Почему дети молчат
Причины молчания детей самые разные:
- страх или стыд;
- недоверие родителей к словам ребенка;
- страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;
- зависимость семьи от педофила.
Ранее мы писали:
Мужчина пригласил к себе домой восьмилетнюю соседку. Он предложил помочь обработать рану на ее колене. Войдя в доверие, человек сказал ей сесть ему на колени, после чего начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия.
В Ровно молодой человек изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник заявил, что не понял, сколько лет было пострадавшей.