Админкорпус и проходную Запорожской АЭС захватили оккупанты

На Запорожской АЭС начался пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты находятся на территории Запорожской АЭС, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"В настоящее время площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", – говорится в сообщении.

Также сообщается о состоянии энергоблоков станции на данный момент:

Реклама

Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

"Энергоатом" уточняет, что российские военные контролируют админкорпус и проходную.

"Админкорпус ЗАЭС и проходная станция – под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции", – сообщают в компании.

Реклама

Хронология борьбы с пожаром на ЗАЭС:

02:26 В учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС возникло возгорание. На станции отключен третий энергоблок от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков сейчас работает один.

4:00 В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажи пятиэтажного здания. Оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара.

05:20 Оккупанты прекратили обстрелы. На Запорожской АЭС подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе.

Реклама

05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС локализован на площади 2 тыс. м. кв. К тушению привлечены 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.

06:20Пожар ликвидирован.