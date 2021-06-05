Направлялись на отдых в Одессу: двое россиян незаконно переплыли пограничную Ворсклу (фото)

У иностранцев с собой были лишь рюкзаки с личными вещами и водительское удостоверение – их задержали до выяснения всех обстоятельств

Россияне пытались переплыть реку, чтобы попасть в Украину / Фото: ГПСУ

В субботу, 5 июня в районе пограничного населенного пункта Лукашовка задержали двух россиян, которые пытались незаконно переплыть пограничную реку Ворсклу.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Задержанными оказались двое мужчин – 1980 и 1982 годов рождения. Иностранцы заявили, что намеревались добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. А плыть решили в связи с действием карантинных ограничений. С собой у них было только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами.

Россияне пытались переплыть реку, чтобы попасть в Украину / Фото: ГПСУ

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Пограничники выяснили, что одному из задержанных в 2019 году уже запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства. Мужчина устроил дебош в аэропорту "Жуляны", выкрикивал оскорбления в отношении пограничников и попытался напасть на пограничный наряд.

Нарушителей задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения. Им грозит административная ответственность за незаконное пересечение границы. Кроме этого, обоим гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.

Ранее мы сообщали, что в аэропорт "Борисполь" прилетел россиянин, а для того, чтобы попасть в Украину он решил дать взятку пограничнику.