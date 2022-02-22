"По Донецку стреляют из "Градов". Боевики выдали очередной фейк о ВСУ

Пропагандисты РФ распространяют фейковую информацию / Фото: Коллаж: Сегодня
Боевики придумали очередной фейк про ВСУ. Якобы украинские войска обстреляли Донецк из реактивной установки БМ-21 "Град". Об этом сообщают только оккупационные и российские СМИ.
"По звуку можно понять, что работают не "Грады", а какое-то другое, может быть, более тяжелое орудие", – рассказали "Сегодня" дончане.
Украинские СМИ пишут, что обстрел из "Градов" – фейк.
Канал donetchanyn показал в Telegram, что из градов обычно стреляют боевики.
Также о лжи заявил и канал Informnapalm.
Тем временем, в штабе ООС рассказали о десятках обстрелов боевиков. По состоянию на 17:00 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Где стреляли
- Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Гибковое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Марьинка – из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Водное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Богдановка – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм.
- Верхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
- Южное – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.
- Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
- Нью-йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
- Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм.
- Дважды Крымское – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- Сизое – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
- Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
- Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
- Опытное – из минометов калибра 82 мм.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование", – говорится в сообщении штаба.