"По Донецку стреляют из "Градов". Боевики выдали очередной фейк о ВСУ

Пропагандисты РФ распространяют фейковую информацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики придумали очередной фейк про ВСУ. Якобы украинские войска обстреляли Донецк из реактивной установки БМ-21 "Град". Об этом сообщают только оккупационные и российские СМИ.

"По звуку можно понять, что работают не "Грады", а какое-то другое, может быть, более тяжелое орудие", – рассказали "Сегодня" дончане.

Украинские СМИ пишут, что обстрел из "Градов" – фейк.

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Канал donetchanyn показал в Telegram, что из градов обычно стреляют боевики.

Также о лжи заявил и канал Informnapalm.

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Тем временем, в штабе ООС рассказали о десятках обстрелов боевиков. По состоянию на 17:00 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли

Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Гибковое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Марьинка – из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Водное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Богдановка – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Пять раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов.

Южное – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.

Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.

Нью-йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.

Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Крымское – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

Сизое – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.

Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.

Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 82 мм.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование", – говорится в сообщении штаба.

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