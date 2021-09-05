По дороге из Кирилловки пропал мужчина – родным пришлось его вызволять из рабства

Виталий Харчук был увезен в село в Херсонской области / Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области нашли 34-летнего Виталия Харчука, который в середине июля пропал в курортной Кирилловке. Мужчина более месяца находился в рабстве.

Об этом сообщает "Риа Мелитополь".

Оказалось, что Виталий Харчук был увезен в село в Херсонской области и попал в рабство. Там его вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно. Ему удалось попросить у кого-то из сельчан телефон и дозвониться родным.

Родные мужчины не стали обращаться в полицию, а поехали в херсонское село, где за денежное вознаграждение забрали его домой.

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Об исчезновении жителя Тернопольской области Виталия Харчука стало известно 19 июля. В полицию обратилась его сестра. Мужчина работал в курортной Кирилловке. 16 июля он выехал в Мелитополь и пропал. Он разыскивался отделом полиции № 1 Мелитопольского районного управлением полиции ГУНП в Запорожской области. К поискам подключились и волонтеры.

Количество преступлений в Украине уменьшается

По данным "Википедии", в Украине с начала 2010-го уменьшается количество преступлений. Если тогда за год зафиксировали 500 902 заявления, то в 2020 году – 335 000. При этом количество убийств уменьшилось вдвое:

в 2010 – 2356 убийств;

в 2020 – 1326.

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