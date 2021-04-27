В Харькове возводят новый онкологический центр: как движется строительство

В Харькове начали возводить железобетонный каркас нового онкоцентра, который строится по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Харьковская облгосадминистрация.

По данным ОГА, в 2021 году проектом предусмотрено изготовление и монтаж железобетонного каркаса первой части лечебно-диагностического корпуса, устройство наружных и внутренних стен, монтаж оконных блоков. Кроме того, в этом году здесь смонтируют кровлю и построят газовую котельную.

"На сегодняшний день на строительную площадку завезено более 30% колонн. Также завезена арматура в полном объеме, есть опалубка. Смонтирован башенный кран, есть два передвижных крана: мощностью 50 и 25 тонн. Все это нужно, чтобы начать процесс возведения каркаса", – рассказал директор Департамента капитального строительства Харьковской ОГА Сергей Жуков.

Он также отметил, что подрядчик опережает график.

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В этом году на строительство онкологического центра запланировано направить более 190 млн грн из государственного и областного бюджетов.

Жуков также сообщил, что онкологический центр будут строить в 4 очереди. Первая и вторая очередь – это лечебно-диагностический корпус. После строительства первой и второй очереди врачи смогут переехать в новое здание.

В третьей очереди будет происходить демонтаж одного из существующих корпусов и на его месте будет дополнительно построено два крыла лечебно-диагностического корпуса и центр лучевой терапии.

Четвертая очередь предполагает реконструкцию парка, строительство газовой котельной, поликлинического отделения и пищеблока.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Ранее мы сообщали, что в 4-х больницах на Прикарпатье завершилась "Большая стройка" для быстрейшего спасения пациентов.

Также напомним, благодаря "Большой стройке" больницы Винницкой области получили современное оборудование для спасения больных.