Побило цветы и овощи. В Кировоградской области мощный град шел 40 минут (видео)

Непогода натворила немало бед в Кировоградской области – местные жители жалуються на испорченный урожай

Погода в Украине 28 мая резко ухудшится. Фото: PXhere

В нескольких населенных пунктах Кировоградской области выпал град размером с горох. Ледяными пулями сыпал более 40 минут.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина.

Местные жители жалуються, что на огородах все изувечено. Ни помидоров, ни свеклы не осталось. Затопило поля. Удастся ли спасти посевы, будут выяснять фермеры уже сегодня.

Реклама

К счастью, дома в селе уцелели.

Напомним, ранее непогода накрыла Харьков. Местные жители пишут, что град был настолько сильным, что в домах тряслись стекла.

Также сайт "Сегодня", традиционно сравнив три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов, выяснил, что ждет Украину в первом летнем месяце – июне.