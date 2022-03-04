Почему бои на Запорожской АЭС за минуту могут обернуться катастрофой — две реальные причины

Миру грозит новая ядерная катастрофа/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил ядерную опасностьна Запорожской АЭС и объяснил, в чем суть.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Есть попадание в первый блок. Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары будут стрелять дальше по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти за этот час или минуту", – сказал он. Галущенко.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко отметил, что возможность пожара на реакторе существует, а это значит, что реактор может выйти из строя. А значит – есть угроза взрыва, как в случае с Чернобылем, когда деятельность АЭС была контролируемой.

Ситуация на Запорожской АЭС

Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.

крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар. Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС . Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.

. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов. Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС . Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.

. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу. На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение .

. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.

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