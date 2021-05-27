Почему полиция три года не отдает мужчине угнанное авто, которое он сам же и нашел

Около года-двух никаких необходимых экспертиз не назначается, с 2018 года машина находится на штрафплощадке

Правоохранители до сих пор не отдели авто владельцу, фото: Виктор Дрозда

В Тернопольской области у жителя Бережан угнали авто четыре года назад. Он сам разыскал угонщиков, обратился к правоохранителям, а те изъяли автомобиль и до сих пор не отдали владельцу.

Как рассказал "Сегодня" адвокат пострадавшего водителя, Виктор Дрозда, у его клиента, Михаила Товпишко, в апреле 2017-го года злоумышленники угнали автомобиль Chevrolet.

"Спустя год поиска Михаил нашел свою машину. Узнал свое авто на одной из фотографий в объявлении о продаже. Под видом покупателя Михаил поехал к продавцу с полицейским. На встрече узнал свое авто, но обнаружил, что номер кузова был переварен", – говорит он.

По словам адвоката, на встрече выяснилось, что продавец машины не был новым владельцем автомобиля, а номер кузова был взят с другого авто.

"Но сам кузов, крылья, капот, салон, стекла – все это осталось. Но около года-двух никаких необходимых экспертиз не назначается. В итоге автомобиль не возвращают Михаилу, с 2018 года машина находится на штрафплощадке", – рассказывает адвокат.

Правоохранители до сих пор не отдели авто владельцу, фото: Виктор Дрозда

По словам адвоката, у него с Михаилом несколько ключевых требований – привлечь к ответственности виновных, которые переварили номер кузова.

"Также планируем написать жалобу в Офис генерального прокурора. Не исключено, что напишем и начальнику областной полиции о необходимости проведения служебной проверки", – говорит Дрозда.

К этому он добавил, что Михаилу, который является инвалидом 2 группы, сложно обходиться без авто. В областной полиции об этой ситуации наслышаны, но при этом разводят руками.

"Ситуацию следует решать в плоскости гражданско-правовых отношений. То есть, пострадавшему нужно обратиться в суд. Если последний скажет, что проведенных экспертиз достаточно для возвращения авто, то тогда итог будет иным. Прошло уже очень много экспертиз", – сообщил нам спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

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