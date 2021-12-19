Почему стоит поехать во Львов на новогодние праздники: список мероприятий

Как во Львове отпразднуют Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году на новогодние праздники во Львове проведут более 20-ти мероприятий – уличные концерты, фестивали, ярмарки и спектакли под открытым небом. Однако масштабного празднования не будет из-за карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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На период праздников, до 20 января, на проспекте Свободы и площади Рынок будет работать ярмарка. Всего установили 140 домиков с уличной едой и сувенирами. А в трамваях и троллейбусах Львова до 14 января будут играть рождественские композиции.

Как будут праздновать во Львове

24 декабря в 18:00 на Площади Рынок откроют рождественский вертеп. Там выступит Львовский муниципальный хор "Гомон". В 19:00 во внутреннем дворике Ратуши пройдет уличное представление "Сказочный мир детства".

на Площади Рынок откроют рождественский вертеп. Там выступит Львовский муниципальный хор "Гомон". во внутреннем дворике Ратуши пройдет уличное представление "Сказочный мир детства". 25 декабря в 15:00 во Львовском доме органной и камерной музыки пройдет "Рождественский органный концерт". В 20:00 праздничную программу "Christmas по-львовски" представят в филармонии. А уже в 21:00 группа "Каверзни" будет исполнять рождественские мелодии на площади Яворского.

во Львовском доме органной и камерной музыки пройдет "Рождественский органный концерт". праздничную программу "Christmas по-львовски" представят в филармонии. А уже группа "Каверзни" будет исполнять рождественские мелодии на площади Яворского. 26 и 28 декабря в 12:00 состоится представление "Дорога к Рождеству" с актерами Первого академического театра для детей и юношества.

состоится представление "Дорога к Рождеству" с актерами Первого академического театра для детей и юношества. 27 декабря в 19:00 на площади Рынок устроят "Аудиовизуальное действо к столетию Михаила Дзындры".

на площади Рынок устроят "Аудиовизуальное действо к столетию Михаила Дзындры". 28 декабря в 19:00 хор "Гомон" выступит со своей рождественской программой в центре Довженко.

хор "Гомон" выступит со своей рождественской программой в центре Довженко. 29 декабря в 19:00 и 31 декабря в 15:00 в стенах Львовского дома органной и камерной музыки пройдут праздничные концерты.

в стенах Львовского дома органной и камерной музыки пройдут праздничные концерты. 6 января в 12:00 на площади Яворского установят рождественский дидух.

на площади Яворского установят рождественский дидух. 7-8 января в Шевченковской Роще пройдет фестиваль "На Рождество в Гай". Мероприятие будет открыто для посетителей с 12:00 до 20:00.

в Шевченковской Роще пройдет фестиваль "На Рождество в Гай". Мероприятие будет открыто для посетителей с 12:00 до 20:00. Также 7 января в Церкви Пресвятой Евхаристии на площади Музейной стартует фестиваль "Большая коляда". Он продлится до 19 января.

в Церкви Пресвятой Евхаристии на площади Музейной стартует фестиваль "Большая коляда". Он продлится до 19 января. 8 января состоится фестиваль "Вспышка рождественской звезды". Он будет сразу на трех локациях: на площади Музейной, площади Рынок и площади перед Львовским театром оперы и балета.

состоится фестиваль "Вспышка рождественской звезды". Он будет сразу на трех локациях: на площади Музейной, площади Рынок и площади перед Львовским театром оперы и балета. 12 января в 19:00 во Львовской филармонии презентуют концерт "Радуйся мир".

во Львовской филармонии презентуют концерт "Радуйся мир". 23 января в Церкви Пресвятой Евхаристии состоится гала-концерт фестиваля "Большая коляда". Он завершит цикл праздничных событий.

А что будет в Киеве?

Кроме Софийской площади, новогоднюю атмосферу можно прочувствовать на таких локациях:

Контрактовая площадь – 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок.

– 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок. Парк Шевченко – 17 декабря открылась локация для детей.

– 17 декабря открылась локация для детей. Арка Дружбы народов – до 19 декабря включительно там будет проходить Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников.

Всего откроется 14 праздничных локаций и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.