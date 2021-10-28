Почему убили активиста в Сумах? У полиции есть две версии

Мужчина умер на месте / Коллаж "Сегодня"

Полиция рассматривает две версии убийства общественного активистаАлександра Иванина. Мужчину могли убить на почве неприязненных отношений или это было заказное убийство.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Подробности

Приехав домой активист со своей сожительницей вышли из автомобиля и направились к дому. К ним подбежал неизвестный и семь или восемь раз выстрелил в Александра Иванина.

Мужчина получил три шаровых ранения в спину и одно в грудную клетку. От этого он скончался на месте.

Наказание

По данному факту в полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Виновнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Об активисте

Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "НВР "Правый сектор", однако не прошел. 27 октября во время сессии городского совета выступал за отмену решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.

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