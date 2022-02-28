Под Ахтыркой группа диверсантов расстреляла гражданских

В Сумской области военные РФ расстреляли местных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Гринченко под Ахтыркой группа диверсантов на БТР расстреляла гражданских людей в машине. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

"Забрали машину и поехали. Информацию подтвердил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко", – сказала она.

В Бердянске спели гимн перед техникой оккупантов

В Бердянске (Запорожская область) люди на площади поют гимн Украины прямо перед военной техникой оккупантов. Видео опубликовал политик Алексей Гончаренко в Telegram.

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Несколько десятков местных жителей вышли на площадь. В ролике видно, что военная техника стоит прямо около людей.

Какая ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

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Тем временем жители столицы после "комендантского воскресенья" вышли на улицу уже с самого утра – возле супермаркетов выстроились огромные очереди. В КГГА рассказали, как будут работать магазины.