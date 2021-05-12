Под Черкассами на 8-летнего мальчика рухнули футбольные ворота. У него перелом черепа и сотрясение

После инцидента ребенка отвезли в реанимацию, но сейчас его состояние улучшается. Подробности истории

В Уманском районе Черкасской области во время тренировки в школьном спортзале произошло ЧП – на восьмилетнего мальчика упали футбольные ворота. Сейчас ребенок с серьезными травмами находится в больнице.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как это произошло?

Инцидент случился в селе Кочубеевка. Дети были на занятиях по кикбоксингу. Начальник отдела образования Паланской общины Наталья Сарницкая рассказала, что на этой тренировке присутствовали родители.

"Все случилось во время разминки. Дети кидали мяч, и двое мальчиков во время движения налетели на футбольные ворота. Когда ребята упали, Артем оказался под ними, еще один мальчик – сверху ворот", – отметила она.

В отделе образования уверяют, что еще в начале года ворота были закреплены. Однако там объяснили, что в этом зале тренируются и взрослые, удары которых значительно сильнее. Чиновники предполагают, что те расшатали крепления и ворота упали.

"Шурупы, которые удерживали ворота, ослабли. И когда дети налетели на ворота, они упали. Потому что полиция обследовала вторые ворота, которые стоят напротив, они были закреплены как положено", – говорит Сарницкая.

Что с мальчиком?

Сначала ребенка отвезли в реанимацию Уманской районной больницы. У мальчика перелом основания черепа, сотрясение мозга, было кровоизлияние.

Реклама

Сейчас состояние школьника улучшилось. Его уже перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Он в сознании, разговаривает и ест. Ходить пока не может, но шевелит руками и ногами.

Отец мальчика также подтвердил, что мальчику стало лучше.

"Хотим сказать, что последняя томография показала позитивный результат. Наш сынок пошел на поправку. Мы хотим поблагодарить всех за поддержку и помощь", – сообщил он.

Следователи уже открыли досудебное производство. Теперь виновным грозит до трех лет тюрьмы и запрет занимать соответствующие должности на аналогичный срок.

Напомним, ранее в Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада. Воспитательница ушла с детьми на прогулку, а мальчика забыла в группе.

После инцидента уволили директора, воспитательницу и няню этого детсада.