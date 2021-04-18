Под Черкассами в пруду утонул автомобиль: есть погибшие (фото)

В Черкасской области в ДТП погибли 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 и двое его пассажиров.
Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.
Авария произошла вечером 17 апреля в селе Шукайвода. Там автомобиль въехал в местный пруд. Предварительно установлено, что 46-летний водитель не справился с управлением. В салоне находились двое пассажиров, 44 и 34 лет.
Уманским районным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Ведется следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Ранее мы сообщали, что в Подольском районе Киева провалилась часть дороги, в результате чего машина одной из служб такси провалилась в "озеро", образовавшееся на том месте.
Напомним, что в Киеве произошло серьезное ДТП – водитель Skoda пробил отбойник и, пролетев сквозь встречную полосу и авто на ней, оказался в кювете. После этого он схватил документы и магнитолу и убежал.
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