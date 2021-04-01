Под Черниговом пьяная мать ударила ножом в голову 10-летнего сына (фото)

В среду, 31 марта, в Черниговской области нетрезвая мать ударила ножом в голову своего 10-летнего сына, потому что тот якобы мешал ей пить.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"Вчера около 11 часов в полицию обратилась жительница Сребного, которая сообщила, что к ней прибежал соседский мальчик. Напуганный ребенок сказал, что мать ударила его ножом", - говорится в сообщении.

Правоохранители прибыли на место и установили, что в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей. Накануне их мать вместе со своим сожителем употребляла алкоголь. А утром, когда тот ушел на работу, решила продолжить пьянку.

По ее словам, ребенок ей мешал. Она бросилась на него с ножом, мальчик попытался сбежать, но мать догнала его в другой комнате и ударила в левый висок.

Ребенка госпитализировали, ему экстренно оказали медицинскую помощь. Сейчас с ним работают психологи.

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"Мальчика также посещают и подбадривают ювенальные полицейские, которые подарили ему игрушечную машинку", - рассказали в полиции.

Старшего брата потерпевшего мальчика изъяли из семьи и временно поместили в больницу. В полиции говорят, что жизни и здоровью обоих детей ничего не угрожает.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь открыл производство по части 1 статьи 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение), что наказывается штрафом, общественными или исправительными работами; а также по части 1 статьи 129 (угроза убийством), что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее мы сообщали, что в Святошинском районе столицы едва не произошла трагедия. Там бывший отчим ударил пасынка-подростка ножом в живот, в результате чего тот попал в больницу.