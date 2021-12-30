Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Днепра

Под Днепром 5-месячный малыш умер от алкоголя – что говорят родители

София Ковнир
30 декабря, 13:37
В отношении матери и отца ребенка направили обвинительный акт

В Днепропетровской области от алкоголя умер ребенок. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области умер 5-месячный ребенок. Причиной стала алкогольная интоксикация.

Об этом сообщили в пресс-службе криворожской южной окружной прокуратуры, передает "Днепровская Панорама".

Реклама

Подробности трагедии

Как стало известно, от алкогольной интоксикации умер 5-месячный младенец. В отношении родителей направили обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть малыша наступила в результате острой алкогольной интоксикации. Родители свою вину в совершенном преступлении признали.

Под Харьковом умер младенец: родители заявляют, что он ударился о диван

В селе Красное Харьковской области скончался трехмесячный малыш. На теле младенца обнаружили телесные повреждения.

Реклама

Как рассказали в правоохранительных органах, в ходе осмотра трупа младенца обнаружили телесные повреждения. Следов совершения преступления не нашли.

В семье, в которой произошла трагедия, воспитываются еще две девочки: 13 и 9 лет. На учетах службы по делам детей и центра социальных служб семья не состоит.

Мать младенца рассказала, что ее трехмесячный сын родился в предусмотренный срок, а его развитие было нормальным. По ее словам, накануне смерти мальчик вел себя спокойно. Однако в тот же день ребенок при переворачивании ударился об изголовье дивана.

Реклама

На протяжении дня женщина несколько раз кормила сына. Около 7 часов утра 19 ноября она обнаружила его мертвым.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения – преступления, предусмотренного п. 115 УК Украины (с пометкой "Естественная смерть").

Для установления причины смерти младенца следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас в уголовном производстве допрашиваются свидетели, принимаются другие меры, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали: