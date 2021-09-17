В Запорожской области из-за густого дыма столкнулись четыре авто и мотоцикл – видео

В ДТП под Днепром попали пять авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области на трассе Днепр – Запорожье произошло масштабное ДТП – столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

В публикации отметили, что на трассе была плохая видимость из-за густого дыма. В том районе горит поле, дым от которого и помешал водителям.

Как видно на видео из салона авто, видимость на этом участке дороги практически нулевая.

Изначально в соцсетях писали, что ДТП случилось на выезде из Днепра, однако сайту "Сегодня" уточнили в полиции, что это Запорожская область.

"Только что нам стало известно о ДТП на трассе Днепр- Запорожье. Из- за плохой видимости столкнулись 4 авто и мотоцикл. Обошлось без пострадавших",- сообщила нам спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Правоохранители подтвердили, что плохая видимость на дороге возникла из- за дыма после возгорания растительности в поле.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Напомним, ранее в смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев.

Кроме того, в Киеве столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате госпитализированы пять пострадавших, среди которых малолетний ребенок.