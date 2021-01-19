Под Днепром пылает церковь: люди выносили иконы из охваченного огнем здания (фото)

Из-за огня завалился один из куполов храма

В Днепропетровской области в селе Новоалександровка вспыхнул пожар в храме Святого Феодосия Черниговского. На месте находятся спасатели, полицейские и медики "скорой".

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что возгорание началось около 13:00. По предварительным данным, очевидцы услышали хлопок, после которого церковь охватило пламя. Над зданием стоит столб серого дыма.

/ Фото: Информатор

/ Фото: Информатор

/ Фото: Информатор

Священники и верующие самостоятельно выносили ценные вещи, в том числе иконы, из пылающего здания. Общая площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

/ Фото: Информатор Реклама

/ Фото: Информатор

Правоохранители перекрыли подъезды к месту пожара. На данный момент из-за огня завалился один из куполов храма. О пострадавших пока информации нет.

/ Фото: Информатор

/ Фото: Информатор

Напомним, ранее в Хмельницкой области тушили пожар в женском монастыре. Огонь быстро охватил сотни квадратных метров.

Кроме того, в Донецкой области горела церковь Петра и Павла в городе Лиман. Уникальное деревянное здание было построено 172 года назад.