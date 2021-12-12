Под Днепром в ДТП перевернулось авто: есть погибший, пострадали дети

В Днепропетровской области произошло ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 12 декабря, между селами Бузовка и Ковпаковка Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб мужчина и еще двое детей пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Детали ДТП
12 декабря в 00:56 между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района во время движения водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.
Есть погибший и пострадавшие
На место оперативно прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. В результате ДТП погиб мужчина 1992 года рождения и пострадали две девочки 2005 и 2006 г. р. Детей госпитализировали в Магдалиновскую центральную районную больницу.
На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
- нарушение правил маневрирования – 22%
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
- пьяное вождение – 5%