Под Днепром женщина покончила с собой на глазах у мужа (видео)

Женщина совершила суицид. Фото: коллаж "Сегодня"
В Каменском Днепропетровской области женщина совершила суицид и момент попал на видео. Причиной стало то, что ее муж заявил, что хочет развестись с ней.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Детали ЧП
Как стало известно, во время прогулки мужчина сообщил жене, что хочет подать на развод. Женщина от горя решила, что она больше не хочет жить.
В результате женщина легла на дорогу и дожидалась машину.
На видео с камеры видеонаблюдения видно, что один автомобиль ее объехал и остановился на обочине. Однако водитель второго авто не заметил ее и переехал. Женщина скончалась на месте.
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно сводят счеты с жизнью.
В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицида.