Под Донецком произошли масштабные ДТП: 9 пострадавших, есть погибший (фото)

В Донецкой области произошло три аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Краматорске и Славянске 4 февраля произошло три жутких ДТП. Одна авария оказалась смертельной – один человек погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Что известно?

В Краматорске 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в опору рекламного щита.

В результате ДТП пять человек, водитель и пассажиры в возрасте 18-33 года, получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

5 февраля в больнице один из пассажиров, 22-летний парень, скончался.

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ДТП в Краматорске. Фото: ГУНП Украины

Также 4 февраля в Славянске в ДТП травмировались водитель автомобиля ВАЗ 2103 и его пассажирка – обоим 19 лет.

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Как выяснилось, что легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в микроавтобус "Рута 22". В маршрутке на момент ДТП находились три пассажира – никто не пострадал.

ДТП в Славянске. Фото: ГУНП Украины

Кроме того, в поселке Сергеевка Краматорского района столкнулись две фуры. Автомобиль MAN 18.224, двигаясь в полосе встречного движения, столкнулся с грузовиком с прицепом. Оба водителя получили телесные повреждения.

По фактам ДТП следователи открыли уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Сейчас продолжается досудебное расследование.

ДТП в Краматорском районе. Фото: ГУНП Украины

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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