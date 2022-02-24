Под Харьковом горят российские танки (видео)

Оккупанты несут потери

Российские танки в 4 км от Харькова горят. Сегодня, 24 февраля, украинские военные уничтожили немало российской техники, которая пересекла границу Украины.

Видео сняли очевидцы и опубликовали в Telegram-канал "Силовой".

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Напомним, что президент России Владимир Путин в ночь на четверг, 24 февраля, развязал полномасштабную войну против Украины.

Территория Украины подвергается массированному ракетному обстрелу. Россия нанесла ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам.

Под Харьковом горят российские танки.

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Под Харьковом идут бои

Тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.

"Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2 вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору", – говорится в сообщении ВСУ.

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