Под Харьковом машина с людьми скатилась в воду: есть погибшие (фото)

Место трагедии. Фото: instagram.com/cto_kharkov
На Безлюдовском водохранилище под Харьковом вечером 11 сентября микроавтобус Renault Traffic скатился с берега в воду и утонул. В его салоне находились парень и девушка, выбраться они не смогли.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Свидетели трагедии предполагают: пара вечером уединилась в машине на берегу озера. Но в какой-то момент авто сдвинулось с места и съехало в воду. Выбраться пассажиры не смогли. Спасатели доставали микроавтобус с глубины более трех часов. Помогали и водолазы.
По предварительным данным, авто перевернулось на бок и находилось на глубине 5 метров. Около 0:40 12 сентября спасатели смогли вытащить его из воды с помощью троса.
Правоохранители начали расследование.
Читайте также:
Под Черкассами в пруду утонул автомобиль: есть погибшие (фото)
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области затонул автомобиль с людьми – погибли два пограничника.
Также напомним, во Львовской области утонул автомобиль с четырьмя парнями, все погибли.